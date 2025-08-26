Aittcoin (AITT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.82% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -2.48% שינוי מחיר (7D) -2.48%

Aittcoin (AITT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AITT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AITT השתנה ב +0.82% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aittcoin (AITT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K אספקת מחזור 9.95B 9.95B 9.95B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aittcoin הוא $ 5.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AITT הוא 9.95B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.68K.