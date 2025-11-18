AiTradeusMaximus מחיר היום

מחיר AiTradeusMaximus (AIM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000401, עם שינוי של 6.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIM ל USD הוא $ 0.0000401 לכל AIM.

AiTradeusMaximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,073, עם היצע במחזור של 700.00M AIM. ב‑24 השעות האחרונות, AIM סחר בין $ 0.00003966 (נמוך) ל $ 0.00004299 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00051427, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003966.

ביצועים לטווח קצר, AIM נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו -14.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AiTradeusMaximus (AIM) מידע שוק

שווי שוק $ 28.07K$ 28.07K $ 28.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

