AISCII (AISCII) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00170579 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -9.23% שינוי מחיר (7D) +12.37%

AISCII (AISCII) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AISCII נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AISCIIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00170579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AISCII השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AISCII (AISCII) מידע שוק

שווי שוק $ 33.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.29K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AISCII הוא $ 33.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AISCII הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.29K.