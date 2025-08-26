עוד על BOLGUR

Airina Bolgur סֵמֶל

Airina Bolgur מחיר (BOLGUR)

לא רשום

1 BOLGUR ל USDמחיר חי:

--
----
-1.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Airina Bolgur (BOLGUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:17:10 (UTC+8)

Airina Bolgur (BOLGUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-1.36%

+5.27%

+5.27%

Airina Bolgur (BOLGUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLGUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLGURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLGUR השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Airina Bolgur (BOLGUR) מידע שוק

$ 6.23K
$ 6.23K$ 6.23K

--
----

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

586.72M
586.72M 586.72M

992,398,299.6582713
992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

שווי השוק הנוכחי של Airina Bolgur הוא $ 6.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLGUR הוא 586.72M, עם היצע כולל של 992398299.6582713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.54K.

Airina Bolgur (BOLGUR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Airina Bolgurל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAirina Bolgur ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAirina Bolgur ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Airina Bolgurל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.36%
30 ימים$ 0+59.59%
60 ימים$ 0+104.21%
90 ימים$ 0--

מה זהAirina Bolgur (BOLGUR)

It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course

Airina Bolgur (BOLGUR) משאב

האתר הרשמי

Airina Bolgurתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Airina Bolgur (BOLGUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Airina Bolgur (BOLGUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Airina Bolgur.

בדוק את Airina Bolgur תחזית המחיר עכשיו‏!

BOLGUR למטבעות מקומיים

Airina Bolgur (BOLGUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Airina Bolgur (BOLGUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOLGUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Airina Bolgur (BOLGUR)

כמה שווה Airina Bolgur (BOLGUR) היום?
החי BOLGURהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOLGUR ל USD?
המחיר הנוכחי של BOLGUR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Airina Bolgur?
שווי השוק של BOLGUR הוא $ 6.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOLGUR?
ההיצע במחזור של BOLGUR הוא 586.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOLGUR?
‏‏BOLGUR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOLGUR?
BOLGUR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOLGUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOLGUR הוא -- USD.
האם BOLGUR יעלה השנה?
BOLGUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOLGUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:17:10 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.