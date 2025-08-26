Airina Bolgur (BOLGUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -1.36% שינוי מחיר (7D) +5.27%

Airina Bolgur (BOLGUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLGUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLGURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLGUR השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Airina Bolgur (BOLGUR) מידע שוק

שווי שוק $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K אספקת מחזור 586.72M 586.72M 586.72M אספקה כוללת 992,398,299.6582713 992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

שווי השוק הנוכחי של Airina Bolgur הוא $ 6.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLGUR הוא 586.72M, עם היצע כולל של 992398299.6582713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.54K.