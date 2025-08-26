AIRENE by Virtuals (AIRENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00488432$ 0.00488432 $ 0.00488432 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) -9.91% שינוי מחיר (7D) -9.91%

AIRENE by Virtuals (AIRENE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIRENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00488432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIRENE השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIRENE by Virtuals (AIRENE) מידע שוק

שווי שוק $ 277.35K$ 277.35K $ 277.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.35K$ 277.35K $ 277.35K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIRENE by Virtuals הוא $ 277.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIRENE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.35K.