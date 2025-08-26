AIrena מחיר (AIRENA)
AIrena (AIRENA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000678. במהלך 24 השעות האחרונות, AIRENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000468.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIRENA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AIrena הוא $ 6.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIRENA הוא 980.73M, עם היצע כולל של 997228612.449072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AIrenaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIrena ל USDהיה . $ -0.0000001098.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIrena ל USDהיה $ +0.0000013745.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIrenaל USDהיה $ -0.0000004933004896246214.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0000001098
|-1.62%
|60 ימים
|$ +0.0000013745
|+20.27%
|90 ימים
|$ -0.0000004933004896246214
|-6.78%
AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.
