AIrena סֵמֶל

AIrena מחיר (AIRENA)

לא רשום

1 AIRENA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
AIrena (AIRENA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:17:01 (UTC+8)

AIrena (AIRENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00082721
$ 0.00082721$ 0.00082721

$ 0.00000468
$ 0.00000468$ 0.00000468

--

--

-4.33%

-4.33%

AIrena (AIRENA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000678. במהלך 24 השעות האחרונות, AIRENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000468.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIRENA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIrena (AIRENA) מידע שוק

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

--
----

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

980.73M
980.73M 980.73M

997,228,612.449072
997,228,612.449072 997,228,612.449072

שווי השוק הנוכחי של AIrena הוא $ 6.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIRENA הוא 980.73M, עם היצע כולל של 997228612.449072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.

AIrena (AIRENA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIrenaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIrena ל USDהיה . $ -0.0000001098.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIrena ל USDהיה $ +0.0000013745.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIrenaל USDהיה $ -0.0000004933004896246214.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000001098-1.62%
60 ימים$ +0.0000013745+20.27%
90 ימים$ -0.0000004933004896246214-6.78%

מה זהAIrena (AIRENA)

AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.

AIrena (AIRENA) משאב

האתר הרשמי

AIrenaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIrena (AIRENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIrena (AIRENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIrena.

בדוק את AIrena תחזית המחיר עכשיו‏!

AIRENA למטבעות מקומיים

AIrena (AIRENA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIrena (AIRENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIRENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIrena (AIRENA)

כמה שווה AIrena (AIRENA) היום?
החי AIRENAהמחיר ב USD הוא 0.00000678 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIRENA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIRENA ל USD הוא $ 0.00000678. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIrena?
שווי השוק של AIRENA הוא $ 6.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIRENA?
ההיצע במחזור של AIRENA הוא 980.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIRENA?
‏‏AIRENA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00082721 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIRENA?
AIRENA ‏‏רשם מחירATL של 0.00000468 USD.
מהו נפח המסחר של AIRENA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIRENA הוא -- USD.
האם AIRENA יעלה השנה?
AIRENA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIRENA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.