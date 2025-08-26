AIrena (AIRENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00082721$ 0.00082721 $ 0.00082721 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.33% שינוי מחיר (7D) -4.33%

AIrena (AIRENA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000678. במהלך 24 השעות האחרונות, AIRENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000468.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIRENA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIrena (AIRENA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K אספקת מחזור 980.73M 980.73M 980.73M אספקה כוללת 997,228,612.449072 997,228,612.449072 997,228,612.449072

שווי השוק הנוכחי של AIrena הוא $ 6.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIRENA הוא 980.73M, עם היצע כולל של 997228612.449072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.