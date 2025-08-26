AIR3 AIRewardrop מחיר (AIR3)
AIR3 AIRewardrop (AIR3) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIR3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIR3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIR3 השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, +1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AIR3 AIRewardrop הוא $ 305.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIR3 הוא 971.06M, עם היצע כולל של 971060275.465997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 305.02K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AIR3 AIRewardropל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIR3 AIRewardrop ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIR3 AIRewardrop ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIR3 AIRewardropל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+1.83%
|30 ימים
|$ 0
|-16.52%
|60 ימים
|$ 0
|-30.57%
|90 ימים
|$ 0
|--
AIR3 is an autonomous AI Agent created by AIRewardrop to revolutionize how traders, investors and crypto enthusiasts interact with markets and communities. At its core, AIR3 constantly analyzes thousands of real-time data points from price feeds and on-chain metrics to social sentiment across X, Telegram and Discord and transforms that raw information into clear, actionable insights. Every day AIR3 automatically posts market highlights on X, answers live questions in Telegram groups, and streams detailed technical analysis on Twitch and YouTube. Its voice is powered by advanced text-to-speech technology, and soon it will appear as a fully expressive Metahuman avatar in Unreal Engine 5, reacting to market moves in real time and guiding viewers through charts and news. The $AIR3 token brings true utility to holders. By staking or burning tokens users unlock premium AI tools such as custom trading bots, extended message memory, priority access to on-chain alerts and direct interaction with the AI Agent inside their own Telegram or Discord servers. Free features include daily recap messages, basic sentiment scores and community polls. Premium features deliver deeper context, faster executions and personalized strategies. A highlight of the ecosystem is the AI Master Trainer program. This gamified experience invites users to complete challenges, share feedback and participate in training tasks that sharpen AIR3’s algorithms. Top performers earn AIR3 tokens, whitelist spots for special airdrops and early access to upcoming releases. Every interaction makes AIR3 smarter and more responsive. Looking ahead, AIR3 will expand across multiple blockchains, integrate real-time order execution and launch an AI-driven trading bot with transparent on-chain proof of each transaction. Socially, AIR3 will host live Q&A sessions, collaborate with influencers, and publish joint research reports. As the Metahuman avatar goes on tour across livestream platforms, viewers can expect immersive 3D experiences, interactive chart overlays and instant voice-driven trading commands. In short, AIR3 combines cutting-edge AI, decentralized finance and community engagement into a single, evolving agent. It operates 24 hours a day, 7 days a week, as both a market analyst and a friendly companion in the fast-moving world of crypto. Whether you are a casual observer, a professional trader or a developer building the next generation of DeFi apps, AIR3 brings intelligence, automation and human-like interaction to every step of your journey.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.