Air Fryer Guy (FRYER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000997. במהלך 24 השעות האחרונות, FRYER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRYERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00028516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000639.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRYER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Air Fryer Guy הוא $ 9.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRYER הוא 958.46M, עם היצע כולל של 995064517.953883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.92K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Air Fryer Guyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAir Fryer Guy ל USDהיה . $ -0.0000004716.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAir Fryer Guy ל USDהיה $ +0.0000025116.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Air Fryer Guyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0000004716
|-4.73%
|60 ימים
|$ +0.0000025116
|+25.19%
|90 ימים
|$ 0
|--
The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.