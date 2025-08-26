Air Fryer Guy (FRYER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00028516$ 0.00028516 $ 0.00028516 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

Air Fryer Guy (FRYER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000997. במהלך 24 השעות האחרונות, FRYER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRYERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00028516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000639.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRYER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Air Fryer Guy (FRYER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K אספקת מחזור 958.46M 958.46M 958.46M אספקה כוללת 995,064,517.953883 995,064,517.953883 995,064,517.953883

שווי השוק הנוכחי של Air Fryer Guy הוא $ 9.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRYER הוא 958.46M, עם היצע כולל של 995064517.953883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.92K.