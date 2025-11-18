air coin מחיר היום

מחיר air coin (空气币 /) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 空气币 / ל USD הוא -- לכל 空气币 /.

air coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,755, עם היצע במחזור של 1.00B 空气币 /. ב‑24 השעות האחרונות, 空气币 / סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00703963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 空气币 / נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -3.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

air coin (空气币 /) מידע שוק

שווי שוק $ 67.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.76K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

