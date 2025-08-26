עוד על UAI

UAI מידע על מחיר

UAI אתר רשמי

UAI טוקניומיקה

UAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AIMERICA סֵמֶל

AIMERICA מחיר (UAI)

לא רשום

1 UAI ל USDמחיר חי:

$0.00013678
$0.00013678$0.00013678
-10.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AIMERICA (UAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:00:14 (UTC+8)

AIMERICA (UAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02646631
$ 0.02646631$ 0.02646631

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-10.98%

-8.91%

-8.91%

AIMERICA (UAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02646631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UAI השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIMERICA (UAI) מידע שוק

$ 136.49K
$ 136.49K$ 136.49K

--
----

$ 136.49K
$ 136.49K$ 136.49K

998.11M
998.11M 998.11M

998,114,381.240026
998,114,381.240026 998,114,381.240026

שווי השוק הנוכחי של AIMERICA הוא $ 136.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UAI הוא 998.11M, עם היצע כולל של 998114381.240026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.49K.

AIMERICA (UAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIMERICAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIMERICA ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIMERICA ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIMERICAל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.98%
30 ימים$ 0-5.68%
60 ימים$ 0+0.30%
90 ימים$ 0--

מה זהAIMERICA (UAI)

AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AIMERICA (UAI) משאב

האתר הרשמי

AIMERICAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIMERICA (UAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIMERICA (UAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIMERICA.

בדוק את AIMERICA תחזית המחיר עכשיו‏!

UAI למטבעות מקומיים

AIMERICA (UAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIMERICA (UAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIMERICA (UAI)

כמה שווה AIMERICA (UAI) היום?
החי UAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UAI ל USD?
המחיר הנוכחי של UAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIMERICA?
שווי השוק של UAI הוא $ 136.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UAI?
ההיצע במחזור של UAI הוא 998.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UAI?
‏‏UAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02646631 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UAI?
UAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UAI הוא -- USD.
האם UAI יעלה השנה?
UAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:00:14 (UTC+8)

AIMERICA (UAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.