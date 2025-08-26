AIMERICA (UAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02646631$ 0.02646631 $ 0.02646631 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -10.98% שינוי מחיר (7D) -8.91% שינוי מחיר (7D) -8.91%

AIMERICA (UAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02646631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UAI השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIMERICA (UAI) מידע שוק

שווי שוק $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K אספקת מחזור 998.11M 998.11M 998.11M אספקה כוללת 998,114,381.240026 998,114,381.240026 998,114,381.240026

שווי השוק הנוכחי של AIMERICA הוא $ 136.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UAI הוא 998.11M, עם היצע כולל של 998114381.240026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.49K.