Aimbot AI סֵמֶל

Aimbot AI מחיר (AIMBOT)

1 AIMBOT ל USDמחיר חי:

$0.066873
-5.50%1D
Aimbot AI (AIMBOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:18:23 (UTC+8)

Aimbot AI (AIMBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.066529
24 שעות נמוך
$ 0.070834
גבוה 24 שעות

$ 0.066529
$ 0.070834
$ 20.93
$ 0.04893929
--

-5.59%

+1.18%

+1.18%

Aimbot AI (AIMBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066873. במהלך 24 השעות האחרונות, AIMBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.066529 לבין שיא של $ 0.070834, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04893929.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIMBOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aimbot AI (AIMBOT) מידע שוק

$ 66.87K
--
$ 66.87K
1.00M
1,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Aimbot AI הוא $ 66.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIMBOT הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.87K.

Aimbot AI (AIMBOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aimbot AIל USDהיה $ -0.00396019576685263.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAimbot AI ל USDהיה . $ +0.0030135381.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAimbot AI ל USDהיה $ +0.0158275283.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aimbot AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00396019576685263-5.59%
30 ימים$ +0.0030135381+4.51%
60 ימים$ +0.0158275283+23.67%
90 ימים$ 0--

מה זהAimbot AI (AIMBOT)

Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aimbot AI (AIMBOT) משאב

האתר הרשמי

Aimbot AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aimbot AI (AIMBOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aimbot AI (AIMBOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aimbot AI.

בדוק את Aimbot AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AIMBOT למטבעות מקומיים

Aimbot AI (AIMBOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aimbot AI (AIMBOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIMBOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aimbot AI (AIMBOT)

כמה שווה Aimbot AI (AIMBOT) היום?
החי AIMBOTהמחיר ב USD הוא 0.066873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIMBOT ל USD?
המחיר הנוכחי של AIMBOT ל USD הוא $ 0.066873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aimbot AI?
שווי השוק של AIMBOT הוא $ 66.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIMBOT?
ההיצע במחזור של AIMBOT הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIMBOT?
‏‏AIMBOT השיג מחיר שיא (ATH) של 20.93 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIMBOT?
AIMBOT ‏‏רשם מחירATL של 0.04893929 USD.
מהו נפח המסחר של AIMBOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIMBOT הוא -- USD.
האם AIMBOT יעלה השנה?
AIMBOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIMBOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Aimbot AI (AIMBOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.