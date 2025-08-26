Aimbot AI (AIMBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.066529 $ 0.066529 $ 0.066529 24 שעות נמוך $ 0.070834 $ 0.070834 $ 0.070834 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.066529$ 0.066529 $ 0.066529 גבוה 24 שעות $ 0.070834$ 0.070834 $ 0.070834 שיא כל הזמנים $ 20.93$ 20.93 $ 20.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04893929$ 0.04893929 $ 0.04893929 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.59% שינוי מחיר (7D) +1.18% שינוי מחיר (7D) +1.18%

Aimbot AI (AIMBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066873. במהלך 24 השעות האחרונות, AIMBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.066529 לבין שיא של $ 0.070834, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04893929.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIMBOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aimbot AI (AIMBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aimbot AI הוא $ 66.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIMBOT הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.87K.