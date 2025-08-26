עוד על AIKI

Aiki מחיר (AIKI)

1 AIKI ל USDמחיר חי:

$0.00551126
$0.00551126$0.00551126
0.00%1D
Aiki (AIKI) טבלת מחירים חיה
Aiki (AIKI) מידע על מחיר (USD)

Aiki (AIKI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00551126. במהלך 24 השעות האחרונות, AIKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01706637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00441864.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aiki (AIKI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aiki הוא $ 550.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIKI הוא 99.87M, עם היצע כולל של 99867222.028501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 550.39K.

Aiki (AIKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aikiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAiki ל USDהיה . $ +0.0002848544.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAiki ל USDהיה $ +0.0009871923.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aikiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0002848544+5.17%
60 ימים$ +0.0009871923+17.91%
90 ימים$ 0--

מה זהAiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aikiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aiki (AIKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aiki (AIKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aiki.

בדוק את Aiki תחזית המחיר עכשיו‏!

AIKI למטבעות מקומיים

Aiki (AIKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aiki (AIKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aiki (AIKI)

כמה שווה Aiki (AIKI) היום?
החי AIKIהמחיר ב USD הוא 0.00551126 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIKI ל USD?
המחיר הנוכחי של AIKI ל USD הוא $ 0.00551126. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aiki?
שווי השוק של AIKI הוא $ 550.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIKI?
ההיצע במחזור של AIKI הוא 99.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIKI?
‏‏AIKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01706637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIKI?
AIKI ‏‏רשם מחירATL של 0.00441864 USD.
מהו נפח המסחר של AIKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIKI הוא -- USD.
האם AIKI יעלה השנה?
AIKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.