Aidi Finance (AIDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00196851$ 0.00196851 $ 0.00196851 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.94% שינוי מחיר (7D) +4.94%

Aidi Finance (AIDI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00196851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIDI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aidi Finance (AIDI) מידע שוק

שווי שוק $ 68.25K$ 68.25K $ 68.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.85K$ 85.85K $ 85.85K אספקת מחזור 795.01M 795.01M 795.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aidi Finance הוא $ 68.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIDI הוא 795.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.85K.