Aiden Guo מחיר היום

מחיר Aiden Guo (AIDEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIDEN ל USD הוא $ 0 לכל AIDEN.

Aiden Guo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,187.16, עם היצע במחזור של 990.81M AIDEN. ב‑24 השעות האחרונות, AIDEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00204884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIDEN נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +21.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aiden Guo (AIDEN) מידע שוק

שווי שוק $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K אספקת מחזור 990.81M 990.81M 990.81M אספקה כוללת 990,808,740.650202 990,808,740.650202 990,808,740.650202

שווי השוק הנוכחי של Aiden Guo הוא $ 13.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIDEN הוא 990.81M, עם היצע כולל של 990808740.650202. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.19K.