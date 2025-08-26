AICM Marketplace (AICM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00258414 $ 0.00258414 $ 0.00258414 24 שעות נמוך $ 0.00297893 $ 0.00297893 $ 0.00297893 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00258414$ 0.00258414 $ 0.00258414 גבוה 24 שעות $ 0.00297893$ 0.00297893 $ 0.00297893 שיא כל הזמנים $ 0.04414665$ 0.04414665 $ 0.04414665 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00145901$ 0.00145901 $ 0.00145901 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -12.93% שינוי מחיר (7D) -19.66% שינוי מחיר (7D) -19.66%

AICM Marketplace (AICM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00259354. במהלך 24 השעות האחרונות, AICM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00258414 לבין שיא של $ 0.00297893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04414665, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00145901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -12.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AICM Marketplace (AICM) מידע שוק

שווי שוק $ 520.05K$ 520.05K $ 520.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 520.05K$ 520.05K $ 520.05K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AICM Marketplace הוא $ 520.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICM הוא 200.00M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 520.05K.