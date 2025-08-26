עוד על AICM

AICM Marketplace סֵמֶל

AICM Marketplace מחיר (AICM)

לא רשום

1 AICM ל USDמחיר חי:

$0.00259671
$0.00259671$0.00259671
-12.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
AICM Marketplace (AICM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:30:14 (UTC+8)

AICM Marketplace (AICM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00258414
$ 0.00258414$ 0.00258414
24 שעות נמוך
$ 0.00297893
$ 0.00297893$ 0.00297893
גבוה 24 שעות

$ 0.00258414
$ 0.00258414$ 0.00258414

$ 0.00297893
$ 0.00297893$ 0.00297893

$ 0.04414665
$ 0.04414665$ 0.04414665

$ 0.00145901
$ 0.00145901$ 0.00145901

+0.03%

-12.93%

-19.66%

-19.66%

AICM Marketplace (AICM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00259354. במהלך 24 השעות האחרונות, AICM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00258414 לבין שיא של $ 0.00297893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04414665, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00145901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -12.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AICM Marketplace (AICM) מידע שוק

$ 520.05K
$ 520.05K$ 520.05K

--
----

$ 520.05K
$ 520.05K$ 520.05K

200.00M
200.00M 200.00M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AICM Marketplace הוא $ 520.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICM הוא 200.00M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 520.05K.

AICM Marketplace (AICM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AICM Marketplaceל USDהיה $ -0.000385390218778892.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAICM Marketplace ל USDהיה . $ -0.0005288668.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAICM Marketplace ל USDהיה $ +0.0000842150.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AICM Marketplaceל USDהיה $ -0.000193534626188362.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000385390218778892-12.93%
30 ימים$ -0.0005288668-20.39%
60 ימים$ +0.0000842150+3.25%
90 ימים$ -0.000193534626188362-6.94%

מה זהAICM Marketplace (AICM)

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AICM Marketplace (AICM) משאב

האתר הרשמי

AICM Marketplaceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AICM Marketplace (AICM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AICM Marketplace (AICM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AICM Marketplace.

בדוק את AICM Marketplace תחזית המחיר עכשיו‏!

AICM למטבעות מקומיים

AICM Marketplace (AICM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AICM Marketplace (AICM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AICM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AICM Marketplace (AICM)

כמה שווה AICM Marketplace (AICM) היום?
החי AICMהמחיר ב USD הוא 0.00259354 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AICM ל USD?
המחיר הנוכחי של AICM ל USD הוא $ 0.00259354. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AICM Marketplace?
שווי השוק של AICM הוא $ 520.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AICM?
ההיצע במחזור של AICM הוא 200.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AICM?
‏‏AICM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04414665 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AICM?
AICM ‏‏רשם מחירATL של 0.00145901 USD.
מהו נפח המסחר של AICM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AICM הוא -- USD.
האם AICM יעלה השנה?
AICM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AICM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
