aiAPIS מחיר היום

מחיר aiAPIS (APIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008013, עם שינוי של 3.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APIS ל USD הוא $ 0.00008013 לכל APIS.

aiAPIS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,326.63, עם היצע במחזור של 91.43M APIS. ב‑24 השעות האחרונות, APIS סחר בין $ 0.00007913 (נמוך) ל $ 0.00008312 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01165608, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007913.

ביצועים לטווח קצר, APIS נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aiAPIS (APIS) מידע שוק

שווי שוק $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K אספקת מחזור 91.43M 91.43M 91.43M אספקה כוללת 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

שווי השוק הנוכחי של aiAPIS הוא $ 7.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APIS הוא 91.43M, עם היצע כולל של 98623382.30848566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.90K.