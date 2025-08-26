עוד על AI99X

ai99x סֵמֶל

ai99x מחיר (AI99X)

1 AI99X ל USDמחיר חי:

+0.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
ai99x (AI99X) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:05:51 (UTC+8)

ai99x (AI99X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00141481
$ 0.00141481$ 0.00141481

+1.21%

+0.29%

+3.44%

+3.44%

ai99x (AI99X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AI99X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AI99Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI99X השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, +0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ai99x (AI99X) מידע שוק

$ 13.83K
$ 13.83K$ 13.83K

$ 13.83K
$ 13.83K$ 13.83K

948.51M
948.51M 948.51M

948,512,030.784419
948,512,030.784419 948,512,030.784419

שווי השוק הנוכחי של ai99x הוא $ 13.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AI99X הוא 948.51M, עם היצע כולל של 948512030.784419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.83K.

ai99x (AI99X) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ai99xל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלai99x ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלai99x ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ai99xל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.29%
30 ימים$ 0-2.57%
60 ימים$ 0+19.60%
90 ימים$ 0--

מה זהai99x (AI99X)

Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ai99xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ai99x (AI99X) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ai99x (AI99X) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ai99x.

בדוק את ai99x תחזית המחיר עכשיו‏!

AI99X למטבעות מקומיים

ai99x (AI99X) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ai99x (AI99X) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AI99X הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ai99x (AI99X)

כמה שווה ai99x (AI99X) היום?
החי AI99Xהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AI99X ל USD?
המחיר הנוכחי של AI99X ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ai99x?
שווי השוק של AI99X הוא $ 13.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AI99X?
ההיצע במחזור של AI99X הוא 948.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AI99X?
‏‏AI99X השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00141481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AI99X?
AI99X ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AI99X?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AI99X הוא -- USD.
האם AI99X יעלה השנה?
AI99X ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AI99X תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:05:51 (UTC+8)

ai99x (AI99X) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

