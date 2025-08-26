AI404 ($ERROR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -9.32% שינוי מחיר (7D) -4.33% שינוי מחיר (7D) -4.33%

AI404 ($ERROR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ERROR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ERRORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ERROR השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI404 ($ERROR) מידע שוק

שווי שוק $ 116.72K$ 116.72K $ 116.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.72K$ 116.72K $ 116.72K אספקת מחזור 1.44B 1.44B 1.44B אספקה כוללת 1,440,000,000.0 1,440,000,000.0 1,440,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI404 הוא $ 116.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ERROR הוא 1.44B, עם היצע כולל של 1440000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.72K.