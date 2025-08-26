עוד על GUDTEK

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm סֵמֶל

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm מחיר (GUDTEK)

לא רשום

1 GUDTEK ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) טבלת מחירים חיה
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00986832
$ 0.00986832$ 0.00986832

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-7.78%

+6.23%

+6.23%

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GUDTEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUDTEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00986832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUDTEK השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) מידע שוק

$ 36.14K
$ 36.14K$ 36.14K

--
----

$ 36.14K
$ 36.14K$ 36.14K

968.35M
968.35M 968.35M

968,350,551.097045
968,350,551.097045 968,350,551.097045

שווי השוק הנוכחי של ai16zterminalfartARCzereLLMswarm הוא $ 36.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUDTEK הוא 968.35M, עם היצע כולל של 968350551.097045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.14K.

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ai16zterminalfartARCzereLLMswarmל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלai16zterminalfartARCzereLLMswarm ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלai16zterminalfartARCzereLLMswarm ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ai16zterminalfartARCzereLLMswarmל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.78%
30 ימים$ 0-1.04%
60 ימים$ 0+34.28%
90 ימים$ 0--

מה זהai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) משאב

האתר הרשמי

ai16zterminalfartARCzereLLMswarmתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ai16zterminalfartARCzereLLMswarm.

בדוק את ai16zterminalfartARCzereLLMswarm תחזית המחיר עכשיו‏!

GUDTEK למטבעות מקומיים

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GUDTEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

כמה שווה ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) היום?
החי GUDTEKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GUDTEK ל USD?
המחיר הנוכחי של GUDTEK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ai16zterminalfartARCzereLLMswarm?
שווי השוק של GUDTEK הוא $ 36.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GUDTEK?
ההיצע במחזור של GUDTEK הוא 968.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GUDTEK?
‏‏GUDTEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00986832 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GUDTEK?
GUDTEK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GUDTEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GUDTEK הוא -- USD.
האם GUDTEK יעלה השנה?
GUDTEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GUDTEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

