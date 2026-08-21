ai16zeliza מחיר היום

מחיר ai16zeliza (ELIZA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELIZA ל USD הוא $ 0 לכל ELIZA.

ai16zeliza כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,990, עם היצע במחזור של 961.06M ELIZA. ב‑24 השעות האחרונות, ELIZA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04357783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELIZA נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.05.

ai16zeliza (ELIZA) מידע שוק

שווי שוק $ 97.99K$ 97.99K $ 97.99K נפח (24 שעות) $ 50.05$ 50.05 $ 50.05 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.99K$ 97.99K $ 97.99K אספקת מחזור 961.06M 961.06M 961.06M אספקה כוללת 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

שווי השוק הנוכחי של ai16zeliza הוא $ 97.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.05. ההיצע במחזור של ELIZA הוא 961.06M, עם היצע כולל של 961063259.63. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.99K.