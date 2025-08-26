AI VERTEX by Virtuals מחיר (VERTEX)
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VERTEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERTEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERTEX השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -9.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AI VERTEX by Virtuals הוא $ 19.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERTEX הוא 960.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.18K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AI VERTEX by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI VERTEX by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI VERTEX by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AI VERTEX by Virtualsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.83%
|30 ימים
|$ 0
|-7.24%
|60 ימים
|$ 0
|-13.59%
|90 ימים
|$ 0
|--
כמה יהיה AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI VERTEX by Virtuals.
בדוק את AI VERTEX by Virtuals תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VERTEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
