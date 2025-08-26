AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00124607$ 0.00124607 $ 0.00124607 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -9.83% שינוי מחיר (7D) +18.23% שינוי מחיר (7D) +18.23%

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VERTEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERTEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERTEX השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -9.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) מידע שוק

שווי שוק $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K אספקת מחזור 960.00M 960.00M 960.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI VERTEX by Virtuals הוא $ 19.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERTEX הוא 960.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.18K.