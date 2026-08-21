AI Powered Finance מחיר היום

מחיר AI Powered Finance (AIPF) בזמן אמת היום הוא $ 0.580391, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIPF ל USD הוא $ 0.580391 לכל AIPF.

AI Powered Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,472,894, עם היצע במחזור של 61.12M AIPF. ב‑24 השעות האחרונות, AIPF סחר בין $ 0.56785 (נמוך) ל $ 0.600687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.56785.

ביצועים לטווח קצר, AIPF נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -16.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 410.13K.

AI Powered Finance (AIPF) מידע שוק

שווי שוק $ 35.47M$ 35.47M $ 35.47M נפח (24 שעות) $ 410.13K$ 410.13K $ 410.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.48M$ 35.48M $ 35.48M אספקת מחזור 61.12M 61.12M 61.12M אספקה כוללת 61,131,508.64845713 61,131,508.64845713 61,131,508.64845713

שווי השוק הנוכחי של AI Powered Finance הוא $ 35.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 410.13K. ההיצע במחזור של AIPF הוא 61.12M, עם היצע כולל של 61131508.64845713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.48M.