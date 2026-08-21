AI PEPE KING מחיר היום

מחיר AI PEPE KING (AIPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIPEPE ל USD הוא $ 0 לכל AIPEPE.

AI PEPE KING כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,988, עם היצע במחזור של 420.69T AIPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, AIPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIPEPE נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +22.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AI PEPE KING (AIPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,689,999,999,999.0 420,689,999,999,999.0 420,689,999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של AI PEPE KING הוא $ 33.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIPEPE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420689999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.99K.