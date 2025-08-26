AI Market Compass (AIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00589236 $ 0.00589236 $ 0.00589236 24 שעות נמוך $ 0.00602527 $ 0.00602527 $ 0.00602527 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00589236$ 0.00589236 $ 0.00589236 גבוה 24 שעות $ 0.00602527$ 0.00602527 $ 0.00602527 שיא כל הזמנים $ 0.095809$ 0.095809 $ 0.095809 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0051658$ 0.0051658 $ 0.0051658 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -2.18% שינוי מחיר (7D) -6.55% שינוי מחיר (7D) -6.55%

AI Market Compass (AIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0058935. במהלך 24 השעות האחרונות, AIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00589236 לבין שיא של $ 0.00602527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.095809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0051658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Market Compass (AIM) מידע שוק

שווי שוק $ 233.04K$ 233.04K $ 233.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.04K$ 233.04K $ 233.04K אספקת מחזור 39.54M 39.54M 39.54M אספקה כוללת 39,541,494.0 39,541,494.0 39,541,494.0

שווי השוק הנוכחי של AI Market Compass הוא $ 233.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIM הוא 39.54M, עם היצע כולל של 39541494.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.04K.