AI Market Compass מחיר (AIM)

לא רשום

1 AIM ל USDמחיר חי:

$0.0058935
$0.0058935$0.0058935
-2.10%1D
USD
AI Market Compass (AIM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:44:16 (UTC+8)

AI Market Compass (AIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00589236
$ 0.00589236$ 0.00589236
24 שעות נמוך
$ 0.00602527
$ 0.00602527$ 0.00602527
גבוה 24 שעות

$ 0.00589236
$ 0.00589236$ 0.00589236

$ 0.00602527
$ 0.00602527$ 0.00602527

$ 0.095809
$ 0.095809$ 0.095809

$ 0.0051658
$ 0.0051658$ 0.0051658

+0.01%

-2.18%

-6.55%

-6.55%

AI Market Compass (AIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0058935. במהלך 24 השעות האחרונות, AIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00589236 לבין שיא של $ 0.00602527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.095809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0051658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Market Compass (AIM) מידע שוק

$ 233.04K
$ 233.04K$ 233.04K

--
----

$ 233.04K
$ 233.04K$ 233.04K

39.54M
39.54M 39.54M

39,541,494.0
39,541,494.0 39,541,494.0

שווי השוק הנוכחי של AI Market Compass הוא $ 233.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIM הוא 39.54M, עם היצע כולל של 39541494.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.04K.

AI Market Compass (AIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AI Market Compassל USDהיה $ -0.000131559128344545.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Market Compass ל USDהיה . $ -0.0005675711.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Market Compass ל USDהיה $ -0.0001223726.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AI Market Compassל USDהיה $ -0.004571142933204453.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000131559128344545-2.18%
30 ימים$ -0.0005675711-9.63%
60 ימים$ -0.0001223726-2.07%
90 ימים$ -0.004571142933204453-43.68%

מה זהAI Market Compass (AIM)

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

AI Market Compass (AIM) משאב

האתר הרשמי

AI Market Compassתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Market Compass (AIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Market Compass (AIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Market Compass.

בדוק את AI Market Compass תחזית המחיר עכשיו‏!

AIM למטבעות מקומיים

AI Market Compass (AIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Market Compass (AIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AI Market Compass (AIM)

כמה שווה AI Market Compass (AIM) היום?
החי AIMהמחיר ב USD הוא 0.0058935 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIM ל USD?
המחיר הנוכחי של AIM ל USD הוא $ 0.0058935. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Market Compass?
שווי השוק של AIM הוא $ 233.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIM?
ההיצע במחזור של AIM הוא 39.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIM?
‏‏AIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.095809 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIM?
AIM ‏‏רשם מחירATL של 0.0051658 USD.
מהו נפח המסחר של AIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIM הוא -- USD.
האם AIM יעלה השנה?
AIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:44:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.