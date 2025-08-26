AI INU (AIINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00200915 גבוה 24 שעות $ 0.00222535 שיא כל הזמנים $ 0.04658149 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107082 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) +1.14%

AI INU (AIINU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00204119. במהלך 24 השעות האחרונות, AIINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00200915 לבין שיא של $ 0.00222535, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04658149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107082.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIINU השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI INU (AIINU) מידע שוק

שווי שוק $ 887.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M אספקת מחזור 434.94M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI INU הוא $ 887.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIINU הוא 434.94M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.