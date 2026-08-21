AI Fruits מחיר היום

מחיר AI Fruits (AIFRUITS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIFRUITS ל USD הוא $ 0 לכל AIFRUITS.

AI Fruits כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,029, עם היצע במחזור של 998.17M AIFRUITS. ב‑24 השעות האחרונות, AIFRUITS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIFRUITS נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +2.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AI Fruits (AIFRUITS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K אספקת מחזור 998.17M 998.17M 998.17M אספקה כוללת 998,169,791.694824 998,169,791.694824 998,169,791.694824

שווי השוק הנוכחי של AI Fruits הוא $ 23.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIFRUITS הוא 998.17M, עם היצע כולל של 998169791.694824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.03K.