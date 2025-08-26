AI Factory (SN80) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.550967 $ 0.550967 $ 0.550967 24 שעות נמוך $ 0.629028 $ 0.629028 $ 0.629028 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.550967$ 0.550967 $ 0.550967 גבוה 24 שעות $ 0.629028$ 0.629028 $ 0.629028 שיא כל הזמנים $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 המחיר הנמוך ביותר $ 0.550967$ 0.550967 $ 0.550967 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.34% שינוי מחיר (1D) -9.48% שינוי מחיר (7D) -10.31% שינוי מחיר (7D) -10.31%

AI Factory (SN80) המחיר בזמן אמת של הוא $0.558349. במהלך 24 השעות האחרונות, SN80 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.550967 לבין שיא של $ 0.629028, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN80השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.550967.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN80 השתנה ב +1.34% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Factory (SN80) מידע שוק

שווי שוק $ 965.90K$ 965.90K $ 965.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 965.90K$ 965.90K $ 965.90K אספקת מחזור 1.73M 1.73M 1.73M אספקה כוללת 1,730,088.326703437 1,730,088.326703437 1,730,088.326703437

שווי השוק הנוכחי של AI Factory הוא $ 965.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN80 הוא 1.73M, עם היצע כולל של 1730088.326703437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 965.90K.