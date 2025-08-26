AI Agent Factory מחיר (AIAF)
AI Agent Factory (AIAF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0053206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIAF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AI Agent Factory הוא $ 43.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIAF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.99K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AI Agent Factoryל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Agent Factory ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Agent Factory ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AI Agent Factoryל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.23%
|30 ימים
|$ 0
|-18.73%
|60 ימים
|$ 0
|+9.69%
|90 ימים
|$ 0
|--
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
