AI Agent Factory סֵמֶל

AI Agent Factory מחיר (AIAF)

לא רשום

1 AIAF ל USDמחיר חי:

--
----
-6.20%1D
mexc
USD
AI Agent Factory (AIAF) טבלת מחירים חיה
AI Agent Factory (AIAF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0053206
$ 0.0053206$ 0.0053206

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.23%

-29.22%

-29.22%

AI Agent Factory (AIAF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0053206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIAF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Agent Factory (AIAF) מידע שוק

$ 43.99K
$ 43.99K$ 43.99K

--
----

$ 43.99K
$ 43.99K$ 43.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI Agent Factory הוא $ 43.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIAF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.99K.

AI Agent Factory (AIAF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AI Agent Factoryל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Agent Factory ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Agent Factory ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AI Agent Factoryל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.23%
30 ימים$ 0-18.73%
60 ימים$ 0+9.69%
90 ימים$ 0--

מה זהAI Agent Factory (AIAF)

AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance

AI Agent Factory (AIAF) משאב

האתר הרשמי

AI Agent Factoryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Agent Factory (AIAF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Agent Factory (AIAF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Agent Factory.

בדוק את AI Agent Factory תחזית המחיר עכשיו‏!

AIAF למטבעות מקומיים

AI Agent Factory (AIAF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Agent Factory (AIAF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIAF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AI Agent Factory (AIAF)

כמה שווה AI Agent Factory (AIAF) היום?
החי AIAFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIAF ל USD?
המחיר הנוכחי של AIAF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Agent Factory?
שווי השוק של AIAF הוא $ 43.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIAF?
ההיצע במחזור של AIAF הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIAF?
‏‏AIAF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0053206 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIAF?
AIAF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIAF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIAF הוא -- USD.
האם AIAF יעלה השנה?
AIAF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIAF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
