AGNT SOCIAL מחיר היום

מחיר AGNT SOCIAL (AGNT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGNT ל USD הוא $ 0 לכל AGNT.

AGNT SOCIAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,230, עם היצע במחזור של 100.00B AGNT. ב‑24 השעות האחרונות, AGNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGNT נע ב -1.04% בשעה האחרונה ו +23.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AGNT SOCIAL (AGNT) מידע שוק

שווי שוק $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGNT SOCIAL הוא $ 60.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGNT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.23K.