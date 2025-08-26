AGENTSYS AI (AGSYS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00492784$ 0.00492784 $ 0.00492784 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.27% שינוי מחיר (7D) +5.27%

AGENTSYS AI (AGSYS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGSYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGSYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00492784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGSYS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGENTSYS AI (AGSYS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGENTSYS AI הוא $ 12.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGSYS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.15K.