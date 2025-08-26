עוד על AGSYS

AGENTSYS AI סֵמֶל

AGENTSYS AI מחיר (AGSYS)

לא רשום

1 AGSYS ל USDמחיר חי:

$0.00012146
$0.00012146$0.00012146
0.00%1D
USD
AGENTSYS AI (AGSYS) טבלת מחירים חיה
AGENTSYS AI (AGSYS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00492784
$ 0.00492784$ 0.00492784

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.27%

+5.27%

AGENTSYS AI (AGSYS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGSYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGSYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00492784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGSYS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGENTSYS AI (AGSYS) מידע שוק

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGENTSYS AI הוא $ 12.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGSYS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.15K.

AGENTSYS AI (AGSYS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AGENTSYS AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGENTSYS AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGENTSYS AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AGENTSYS AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+17.15%
60 ימים$ 0+63.51%
90 ימים$ 0--

מה זהAGENTSYS AI (AGSYS)

Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AGENTSYS AI (AGSYS) משאב

האתר הרשמי

AGENTSYS AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AGENTSYS AI (AGSYS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AGENTSYS AI (AGSYS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AGENTSYS AI.

בדוק את AGENTSYS AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AGSYS למטבעות מקומיים

AGENTSYS AI (AGSYS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AGENTSYS AI (AGSYS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGSYS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AGENTSYS AI (AGSYS)

כמה שווה AGENTSYS AI (AGSYS) היום?
החי AGSYSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGSYS ל USD?
המחיר הנוכחי של AGSYS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AGENTSYS AI?
שווי השוק של AGSYS הוא $ 12.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGSYS?
ההיצע במחזור של AGSYS הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGSYS?
‏‏AGSYS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00492784 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGSYS?
AGSYS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AGSYS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGSYS הוא -- USD.
האם AGSYS יעלה השנה?
AGSYS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGSYS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
