AgentAlgo (AGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.082395 $ 0.082395 $ 0.082395 24 שעות נמוך $ 0.106917 $ 0.106917 $ 0.106917 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.082395$ 0.082395 $ 0.082395 גבוה 24 שעות $ 0.106917$ 0.106917 $ 0.106917 שיא כל הזמנים $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02553433$ 0.02553433 $ 0.02553433 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.85% שינוי מחיר (1D) -19.62% שינוי מחיר (7D) +16.47% שינוי מחיר (7D) +16.47%

AgentAlgo (AGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082602. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082395 לבין שיא של $ 0.106917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02553433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT השתנה ב -4.85% במהלך השעה האחרונה, -19.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentAlgo (AGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 20.96M 20.96M 20.96M אספקה כוללת 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

שווי השוק הנוכחי של AgentAlgo הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT הוא 20.96M, עם היצע כולל של 20955000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.