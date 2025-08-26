עוד על ZEEK

Agent Zeek by Virtuals סֵמֶל

Agent Zeek by Virtuals מחיר (ZEEK)

לא רשום

1 ZEEK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) טבלת מחירים חיה
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

+0.05%

+8.55%

+8.55%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEEK השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) מידע שוק

$ 50.64K
$ 50.64K$ 50.64K

--
----

$ 50.64K
$ 50.64K$ 50.64K

998.23M
998.23M 998.23M

998,229,574.1543589
998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

שווי השוק הנוכחי של Agent Zeek by Virtuals הוא $ 50.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEEK הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998229574.1543589. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.64K.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Zeek by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zeek by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zeek by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Zeek by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.05%
30 ימים$ 0-34.56%
60 ימים$ 0-34.48%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) משאב

האתר הרשמי

Agent Zeek by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Zeek by Virtuals.

בדוק את Agent Zeek by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

ZEEK למטבעות מקומיים

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

כמה שווה Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) היום?
החי ZEEKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZEEK ל USD?
המחיר הנוכחי של ZEEK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Zeek by Virtuals?
שווי השוק של ZEEK הוא $ 50.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZEEK?
ההיצע במחזור של ZEEK הוא 998.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZEEK?
‏‏ZEEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00130245 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZEEK?
ZEEK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZEEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZEEK הוא -- USD.
האם ZEEK יעלה השנה?
ZEEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZEEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
