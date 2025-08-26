Agent Arena by Masa (SN59) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 24 שעות נמוך $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 גבוה 24 שעות $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 שיא כל הזמנים $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.507002$ 0.507002 $ 0.507002 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.64% שינוי מחיר (1D) +2.56% שינוי מחיר (7D) +47.59% שינוי מחיר (7D) +47.59%

Agent Arena by Masa (SN59) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, SN59 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.085 לבין שיא של $ 1.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN59השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.507002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN59 השתנה ב +1.64% במהלך השעה האחרונה, +2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+47.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Arena by Masa (SN59) מידע שוק

שווי שוק $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M אספקת מחזור 2.31M 2.31M 2.31M אספקה כוללת 2,313,880.065272078 2,313,880.065272078 2,313,880.065272078

שווי השוק הנוכחי של Agent Arena by Masa הוא $ 2.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN59 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2313880.065272078. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.64M.