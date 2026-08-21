AGENDA 47 מחיר היום

מחיר AGENDA 47 (A47) בזמן אמת היום הוא $ 0.00172662, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ A47 ל USD הוא $ 0.00172662 לכל A47.

AGENDA 47 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,726,560, עם היצע במחזור של 999.96M A47. ב‑24 השעות האחרונות, A47 סחר בין $ 0.00170188 (נמוך) ל $ 0.00176574 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04096493, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0011097.

ביצועים לטווח קצר, A47 נע ב -0.71% בשעה האחרונה ו +1.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.59K.

AGENDA 47 (A47) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,963,520.188656 999,963,520.188656 999,963,520.188656

שווי השוק הנוכחי של AGENDA 47 הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.59K. ההיצע במחזור של A47 הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999963520.188656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.