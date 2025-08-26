Africa Kids Token (AKIDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00575458$ 0.00575458 $ 0.00575458 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.15% שינוי מחיר (7D) +6.15%

Africa Kids Token (AKIDS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AKIDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKIDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00575458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKIDS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Africa Kids Token (AKIDS) מידע שוק

שווי שוק $ 40.15K$ 40.15K $ 40.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.29K$ 40.29K $ 40.29K אספקת מחזור 996.42M 996.42M 996.42M אספקה כוללת 999,780,390.128389 999,780,390.128389 999,780,390.128389

שווי השוק הנוכחי של Africa Kids Token הוא $ 40.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKIDS הוא 996.42M, עם היצע כולל של 999780390.128389. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.29K.