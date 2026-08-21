AFK Heroes Idle RPG מחיר היום

מחיר AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFKHERO ל USD הוא $ 0 לכל AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,727, עם היצע במחזור של 944.81M AFKHERO. ב‑24 השעות האחרונות, AFKHERO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AFKHERO נע ב +3.86% בשעה האחרונה ו +37.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) מידע שוק

שווי שוק $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K אספקת מחזור 944.81M 944.81M 944.81M אספקה כוללת 944,813,871.407008 944,813,871.407008 944,813,871.407008

שווי השוק הנוכחי של AFK Heroes Idle RPG הוא $ 58.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFKHERO הוא 944.81M, עם היצע כולל של 944813871.407008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.73K.