AFEN Blockchain (AFEN) מידע על מחיר (USD)

AFEN Blockchain (AFEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AFEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.081967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AFEN Blockchain (AFEN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AFEN Blockchain הוא $ 2.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFEN הוא 183.20M, עם היצע כולל של 850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.57K.