AFEN Blockchain סֵמֶל

AFEN Blockchain מחיר (AFEN)

לא רשום

1 AFEN ל USDמחיר חי:

--
----
-0.70%1D
mexc
USD
AFEN Blockchain (AFEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:16:16 (UTC+8)

AFEN Blockchain (AFEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.76%

+15.70%

+15.70%

AFEN Blockchain (AFEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AFEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.081967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AFEN Blockchain (AFEN) מידע שוק

$ 2.71K
$ 2.71K$ 2.71K

--
----

$ 12.57K
$ 12.57K$ 12.57K

183.20M
183.20M 183.20M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AFEN Blockchain הוא $ 2.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFEN הוא 183.20M, עם היצע כולל של 850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.57K.

AFEN Blockchain (AFEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AFEN Blockchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAFEN Blockchain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAFEN Blockchain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AFEN Blockchainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.76%
30 ימים$ 0+24.33%
60 ימים$ 0+100.18%
90 ימים$ 0--

מה זהAFEN Blockchain (AFEN)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AFEN Blockchain (AFEN) משאב

האתר הרשמי

AFEN Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AFEN Blockchain (AFEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AFEN Blockchain (AFEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AFEN Blockchain.

בדוק את AFEN Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

AFEN למטבעות מקומיים

AFEN Blockchain (AFEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AFEN Blockchain (AFEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AFEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AFEN Blockchain (AFEN)

כמה שווה AFEN Blockchain (AFEN) היום?
החי AFENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AFEN ל USD?
המחיר הנוכחי של AFEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AFEN Blockchain?
שווי השוק של AFEN הוא $ 2.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AFEN?
ההיצע במחזור של AFEN הוא 183.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AFEN?
‏‏AFEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.081967 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AFEN?
AFEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AFEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AFEN הוא -- USD.
האם AFEN יעלה השנה?
AFEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AFEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AFEN Blockchain (AFEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.