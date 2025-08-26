AetherX (AETX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01853967
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) 0.00%

AetherX (AETX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AETX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AETXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01853967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AETX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AetherX (AETX) מידע שוק

שווי שוק $ 45.57K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.57K
אספקת מחזור 18.00T
אספקה כוללת 17,999,999,999,946.0

שווי השוק הנוכחי של AetherX הוא $ 45.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AETX הוא 18.00T, עם היצע כולל של 17999999999946.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.57K.