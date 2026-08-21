AEON CITY מחיר היום

מחיר AEON CITY (AEONCITY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AEONCITY ל USD הוא $ 0 לכל AEONCITY.

AEON CITY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,649, עם היצע במחזור של 100.00B AEONCITY. ב‑24 השעות האחרונות, AEONCITY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AEONCITY נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AEON CITY (AEONCITY) מידע שוק

שווי שוק $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AEON CITY הוא $ 27.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEONCITY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.65K.