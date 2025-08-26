Aegis (AGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00205912 $ 0.00205912 $ 0.00205912 24 שעות נמוך $ 0.00218958 $ 0.00218958 $ 0.00218958 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00205912$ 0.00205912 $ 0.00205912 גבוה 24 שעות $ 0.00218958$ 0.00218958 $ 0.00218958 שיא כל הזמנים $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -5.83% שינוי מחיר (7D) +5.97% שינוי מחיר (7D) +5.97%

Aegis (AGS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00206002. במהלך 24 השעות האחרונות, AGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205912 לבין שיא של $ 0.00218958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -5.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aegis (AGS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.80K$ 61.80K $ 61.80K אספקת מחזור 4.16M 4.16M 4.16M אספקה כוללת 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aegis הוא $ 8.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGS הוא 4.16M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.80K.