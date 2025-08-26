Advertise Coin (ADCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.96176 גבוה 24 שעות $ 1.06 שיא כל הזמנים $ 1.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02220041 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.28% שינוי מחיר (1D) -8.67% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Advertise Coin (ADCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.960899. במהלך 24 השעות האחרונות, ADCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.96176 לבין שיא של $ 1.06, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02220041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADCO השתנה ב -2.28% במהלך השעה האחרונה, -8.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Advertise Coin (ADCO) מידע שוק

שווי שוק $ 43.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.18M אספקת מחזור 45.00M אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Advertise Coin הוא $ 43.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADCO הוא 45.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.18M.