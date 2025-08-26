עוד על ADCO

Advertise Coin סֵמֶל

Advertise Coin מחיר (ADCO)

לא רשום

1 ADCO ל USDמחיר חי:

$0.960342
$0.960342
-8.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Advertise Coin (ADCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:53:05 (UTC+8)

Advertise Coin (ADCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.96176
$ 0.96176
24 שעות נמוך
$ 1.06
$ 1.06
גבוה 24 שעות

$ 0.96176
$ 0.96176

$ 1.06
$ 1.06

$ 1.09
$ 1.09

$ 0.02220041
$ 0.02220041

-2.28%

-8.67%

+0.16%

+0.16%

Advertise Coin (ADCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.960899. במהלך 24 השעות האחרונות, ADCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.96176 לבין שיא של $ 1.06, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02220041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADCO השתנה ב -2.28% במהלך השעה האחרונה, -8.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Advertise Coin (ADCO) מידע שוק

$ 43.36M
$ 43.36M

--
--

$ 48.18M
$ 48.18M

45.00M
45.00M

50,000,000.0
50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Advertise Coin הוא $ 43.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADCO הוא 45.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.18M.

Advertise Coin (ADCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Advertise Coinל USDהיה $ -0.0913069337690068.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAdvertise Coin ל USDהיה . $ +0.1606563552.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAdvertise Coin ל USDהיה $ +0.7682452846.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Advertise Coinל USDהיה $ +0.3722302522359875.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0913069337690068-8.67%
30 ימים$ +0.1606563552+16.72%
60 ימים$ +0.7682452846+79.95%
90 ימים$ +0.3722302522359875+63.23%

מה זהAdvertise Coin (ADCO)

Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.

Advertise Coin (ADCO) משאב

האתר הרשמי

Advertise Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Advertise Coin (ADCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Advertise Coin (ADCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Advertise Coin.

בדוק את Advertise Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ADCO למטבעות מקומיים

Advertise Coin (ADCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Advertise Coin (ADCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ADCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Advertise Coin (ADCO)

כמה שווה Advertise Coin (ADCO) היום?
החי ADCOהמחיר ב USD הוא 0.960899 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ADCO ל USD?
המחיר הנוכחי של ADCO ל USD הוא $ 0.960899. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Advertise Coin?
שווי השוק של ADCO הוא $ 43.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ADCO?
ההיצע במחזור של ADCO הוא 45.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ADCO?
‏‏ADCO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ADCO?
ADCO ‏‏רשם מחירATL של 0.02220041 USD.
מהו נפח המסחר של ADCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ADCO הוא -- USD.
האם ADCO יעלה השנה?
ADCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ADCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:53:05 (UTC+8)

