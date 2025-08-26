ADAMANT Messenger (ADM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01582162
גבוה 24 שעות $ 0.01591419
שיא כל הזמנים $ 0.055126
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02%
שינוי מחיר (1D) +0.29%
שינוי מחיר (7D) +0.41%

ADAMANT Messenger (ADM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01590447. במהלך 24 השעות האחרונות, ADM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01582162 לבין שיא של $ 0.01591419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADM השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ADAMANT Messenger (ADM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M
אספקת מחזור 113.78M
אספקה כוללת 113,782,629.5

שווי השוק הנוכחי של ADAMANT Messenger הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADM הוא 113.78M, עם היצע כולל של 113782629.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.