Acid AI מחיר היום

מחיר Acid AI (ACID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001294, עם שינוי של 7.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACID ל USD הוא $ 0.00001294 לכל ACID.

Acid AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,934.83, עם היצע במחזור של 999.94M ACID. ב‑24 השעות האחרונות, ACID סחר בין $ 0.00001214 (נמוך) ל $ 0.00001394 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00691688, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001184.

ביצועים לטווח קצר, ACID נע ב +1.33% בשעה האחרונה ו -8.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Acid AI (ACID) מידע שוק

שווי שוק $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,941,475.991811 999,941,475.991811 999,941,475.991811

