ACHI INU (ACHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00497141$ 0.00497141 $ 0.00497141 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.22% שינוי מחיר (1D) -5.34% שינוי מחיר (7D) -1.55% שינוי מחיר (7D) -1.55%

ACHI INU (ACHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ACHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00497141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACHI השתנה ב +1.22% במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ACHI INU (ACHI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ACHI INU הוא $ 12.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACHI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.72K.