מחיר Accenture xStock (ACNX) בזמן אמת היום הוא $ 240.57, עם שינוי של 2.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACNX ל USD הוא $ 240.57 לכל ACNX.

Accenture xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,263, עם היצע במחזור של 587.21 ACNX. ב‑24 השעות האחרונות, ACNX סחר בין $ 239.62 (נמוך) ל $ 247.47 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 269.57, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 229.44.

ביצועים לטווח קצר, ACNX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -1.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Accenture xStock (ACNX) מידע שוק

שווי שוק $ 141.26K$ 141.26K $ 141.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M אספקת מחזור 587.21 587.21 587.21 אספקה כוללת 22,205.90017545428 22,205.90017545428 22,205.90017545428

