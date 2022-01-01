Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) מידע

Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network.

absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.

אתר רשמי:
https://dinero.xyz/

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
ההיצע הכולל:
$ 277.60
$ 277.60$ 277.60
אספקה במחזור:
$ 277.60
$ 277.60$ 277.60
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
שיא כל הזמנים:
$ 5,007.28
$ 5,007.28$ 5,007.28
שפל כל הזמנים:
$ 1,376.28
$ 1,376.28$ 1,376.28
מחיר נוכחי:
$ 4,541.13
$ 4,541.13$ 4,541.13

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ABSETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ABSETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ABSETHטוקניומיקה, חקרו אתABSETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ABSETH חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן ABSETH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ABSETH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.