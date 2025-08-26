Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,403.99 $ 4,403.99 $ 4,403.99 24 שעות נמוך $ 4,831.37 $ 4,831.37 $ 4,831.37 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,403.99$ 4,403.99 $ 4,403.99 גבוה 24 שעות $ 4,831.37$ 4,831.37 $ 4,831.37 שיא כל הזמנים $ 5,007.28$ 5,007.28 $ 5,007.28 המחיר הנמוך ביותר $ 1,376.28$ 1,376.28 $ 1,376.28 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -7.81% שינוי מחיר (7D) +1.47% שינוי מחיר (7D) +1.47%

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,437.97. במהלך 24 השעות האחרונות, ABSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,403.99 לבין שיא של $ 4,831.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,007.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,376.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABSETH השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 281.31 281.31 281.31 אספקה כוללת 281.3132922775937 281.3132922775937 281.3132922775937

שווי השוק הנוכחי של Abstract Liquid Staked ETH הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABSETH הוא 281.31, עם היצע כולל של 281.3132922775937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.