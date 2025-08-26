עוד על ABSETH

Abstract Liquid Staked ETH סֵמֶל

Abstract Liquid Staked ETH מחיר (ABSETH)

1 ABSETH ל USDמחיר חי:

$4,445.65
$4,445.65$4,445.65
-7.60%1D
USD
Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) טבלת מחירים חיה
Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.34%

-7.81%

+1.47%

+1.47%

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,437.97. במהלך 24 השעות האחרונות, ABSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,403.99 לבין שיא של $ 4,831.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,007.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,376.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABSETH השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) מידע שוק

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

281.31
281.31 281.31

281.3132922775937
281.3132922775937 281.3132922775937

שווי השוק הנוכחי של Abstract Liquid Staked ETH הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABSETH הוא 281.31, עם היצע כולל של 281.3132922775937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Abstract Liquid Staked ETHל USDהיה $ -376.357656926323.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAbstract Liquid Staked ETH ל USDהיה . $ +768.7482699790.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAbstract Liquid Staked ETH ל USDהיה $ +3,797.5602778720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Abstract Liquid Staked ETHל USDהיה $ +1,798.419212714005.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -376.357656926323-7.81%
30 ימים$ +768.7482699790+17.32%
60 ימים$ +3,797.5602778720+85.57%
90 ימים$ +1,798.419212714005+68.13%

מה זהAbstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) משאב

האתר הרשמי

Abstract Liquid Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Abstract Liquid Staked ETH.

בדוק את Abstract Liquid Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

ABSETH למטבעות מקומיים

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABSETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

כמה שווה Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) היום?
החי ABSETHהמחיר ב USD הוא 4,437.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABSETH ל USD?
המחיר הנוכחי של ABSETH ל USD הוא $ 4,437.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Abstract Liquid Staked ETH?
שווי השוק של ABSETH הוא $ 1.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABSETH?
ההיצע במחזור של ABSETH הוא 281.31 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABSETH?
‏‏ABSETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,007.28 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABSETH?
ABSETH ‏‏רשם מחירATL של 1,376.28 USD.
מהו נפח המסחר של ABSETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABSETH הוא -- USD.
האם ABSETH יעלה השנה?
ABSETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABSETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.