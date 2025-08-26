Absters Girl (ABBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00124355$ 0.00124355 $ 0.00124355 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) -3.09% שינוי מחיר (7D) -3.09%

Absters Girl (ABBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ABBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABBY השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Absters Girl (ABBY) מידע שוק

שווי שוק $ 711.10K$ 711.10K $ 711.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 711.10K$ 711.10K $ 711.10K אספקת מחזור 994.88M 994.88M 994.88M אספקה כוללת 994,884,794.1646485 994,884,794.1646485 994,884,794.1646485

שווי השוק הנוכחי של Absters Girl הוא $ 711.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABBY הוא 994.88M, עם היצע כולל של 994884794.1646485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 711.10K.