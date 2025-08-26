עוד על ABBY

Absters Girl סֵמֶל

Absters Girl מחיר (ABBY)

1 ABBY ל USDמחיר חי:

$0.000712
$0.000712$0.000712
-8.00%1D
Absters Girl (ABBY) טבלת מחירים חיה
Absters Girl (ABBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00124355
$ 0.00124355$ 0.00124355

+0.61%

-7.92%

-3.09%

-3.09%

ABBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABBY השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.09% ב-7 הימים האחרונים.

Absters Girl (ABBY) מידע שוק

--
----

994.88M
994.88M 994.88M

994,884,794.1646485
994,884,794.1646485 994,884,794.1646485

שווי השוק הנוכחי של Absters Girl הוא $ 711.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABBY הוא 994.88M, עם היצע כולל של 994884794.1646485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 711.10K.

Absters Girl (ABBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Absters Girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAbsters Girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAbsters Girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Absters Girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.92%
30 ימים$ 0-32.70%
60 ימים$ 0+260.13%
90 ימים$ 0--

מה זהAbsters Girl (ABBY)

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

Absters Girl (ABBY) משאב

האתר הרשמי

Absters Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Absters Girl (ABBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Absters Girl (ABBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Absters Girl.

בדוק את Absters Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

ABBY למטבעות מקומיים

Absters Girl (ABBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Absters Girl (ABBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Absters Girl (ABBY)

כמה שווה Absters Girl (ABBY) היום?
החי ABBYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABBY ל USD?
המחיר הנוכחי של ABBY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Absters Girl?
שווי השוק של ABBY הוא $ 711.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABBY?
ההיצע במחזור של ABBY הוא 994.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABBY?
‏‏ABBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00124355 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABBY?
ABBY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ABBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABBY הוא -- USD.
האם ABBY יעלה השנה?
ABBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
