abrdn Physical Platinum Shares xStock מחיר היום

מחיר abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) בזמן אמת היום הוא $ 16.49, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PPLTX ל USD הוא $ 16.49 לכל PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 195,762, עם היצע במחזור של 11.87K PPLTX. ב‑24 השעות האחרונות, PPLTX סחר בין $ 16.09 (נמוך) ל $ 16.65 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,000.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 14.14.

ביצועים לטווח קצר, PPLTX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +6.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.62K.

abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) מידע שוק

שווי שוק $ 195.76K$ 195.76K $ 195.76K נפח (24 שעות) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.95M$ 80.95M $ 80.95M אספקת מחזור 11.87K 11.87K 11.87K אספקה כוללת 4,910,090.865251197 4,910,090.865251197 4,910,090.865251197

שווי השוק הנוכחי של abrdn Physical Platinum Shares xStock הוא $ 195.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.62K. ההיצע במחזור של PPLTX הוא 11.87K, עם היצע כולל של 4910090.865251197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.95M.