abrdn Physical Palladium Shares xStock מחיר היום

מחיר abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) בזמן אמת היום הוא $ 25.84, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALLX ל USD הוא $ 25.84 לכל PALLX.

abrdn Physical Palladium Shares xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 121,857, עם היצע במחזור של 4.72K PALLX. ב‑24 השעות האחרונות, PALLX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 163.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 25.83.

ביצועים לטווח קצר, PALLX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.62.

abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) מידע שוק

שווי שוק $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K נפח (24 שעות) $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M אספקת מחזור 4.72K 4.72K 4.72K אספקה כוללת 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

שווי השוק הנוכחי של abrdn Physical Palladium Shares xStock הוא $ 121.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.62. ההיצע במחזור של PALLX הוא 4.72K, עם היצע כולל של 3241363.067771273. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.55M.